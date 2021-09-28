Вистрелив у чоловіка та вдарив жінку: на Закарпатті парубок напав на подружжя через зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Закарпатському місті Берегове парубок, перебуваючи під дією наркотиків, напав на подружжя через зауваження, яке вони йому зробили. Про це повідомляє УНН із посиланням на Поліцію Закарпатської області.
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За даними поліції, ввечері 27 вересня пара підійшла до свого автомобіля та побачила, як невідомий балончиком щось на ній пише. Після того, як подружжя зробило хулігану зауваження, він дістав газовий пістолет, вистрілив у сторону чоловіка та вдарив жінку в обличчя. Після цього зловмисник утік.
Місцезнаходження 25-річного хлопця майже одразу встановили. З'ясували, що він перебуває під дією наркотиків. Під час обшуку у нього вилучили 10 г марихуани, 3 г метамфетаміну та газовий пістолет.
Потерпілі не дістали серйозних ушкоджень. Хулігана помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що раніше його судили за наркозлочини.
Відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).
Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування у справі.