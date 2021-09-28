Выстрелил в мужчину и ударил женщину: на Закарпатье парень напал на пару из-за замечания
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Закарпатском городе Берегово парень, находясь под действием наркотиков, напал на супругов из-за замечания, которое они ему сделали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Полицию Закарпатской области.
Детали
По данным полиции, вечером 27 сентября пара подошла к своему автомобилю и увидела, как неизвестный баллончиком что-то на ней пишет. После того, как супруги сделали хулигану замечание, парень достал газовый пистолет, выстрелил в сторону мужчины и ударил женщину по лицу. После этого злоумышленник скрылся.
Местонахождение 25-летнего парня почти сразу установили. Выяснили, что он находится под действием наркотиков. Во время обыска у него изъяли 10 г марихуаны, 3 г метамфетамина и газовый пистолет.
Потерпевшие не получили серьезных повреждений. Хулигана поместили в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он был судим за наркопреступления.
Открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия).
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается досудебное расследование по делу.