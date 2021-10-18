Мешала проехать: в Киеве водитель Mercedes ударил по лицу 9-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киеве водитель ударил на улице 9-летнюю девочку после чего его задержали. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.
Детали
Вчера вечером экипаж патрульных получил вызов на улицу Ереванскую о нанесении телесных повреждений малолетнему ребенку. На месте инспекторы узнали от взволнованной матери, что неизвестный мужчина ударил ее 9-летнюю дочь по лицу.
По словам женщины, гражданин на автомобиле Mercedes припарковался на тротуаре, а девочка якобы мешала ему оттуда уехать, потому что стояла рядом. Тогда мужчина просто высунул руку из окна и ударил ребенка.
"На место полицейские вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели девочку. 34-летнего горожанина, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений, стражи порядка задержали и передали следственно-оперативной группе для выяснения всех обстоятельств", - отметили в полиции.
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