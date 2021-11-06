В Новой Москве четыре человека напали на мужчину с ребенком

Детали

Начало конфликта сняла камера видеонаблюдения, на кадрах зафиксировано, как четверо мужчин переходят дорогу, а навстречу им идут двое мужчин, один из которых с ребенком. Через несколько секунд четверо разворачиваются и начинают бежать за ними. Муж без ребенка убегает. По словам очевидцев, нападавшие были выходцами с Кавказа. Причина конфликта неизвестна. Подозреваемые в нападении задержаны.

Напомним

В Киеве водитель ударил на улице 9-летнюю девочку после чего его задержали.