В Новой Москве четыре человека напали на мужчину с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения четырех человек на мужчину с ребенком в микрорайоне новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу ГУ МВД России по Москве.
Детали
Начало конфликта сняла камера видеонаблюдения, на кадрах зафиксировано, как четверо мужчин переходят дорогу, а навстречу им идут двое мужчин, один из которых с ребенком. Через несколько секунд четверо разворачиваются и начинают бежать за ними. Муж без ребенка убегает. По словам очевидцев, нападавшие были выходцами с Кавказа. Причина конфликта неизвестна. Подозреваемые в нападении задержаны.
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