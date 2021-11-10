У НКРЕКП схвалили підвищення тарифу на передачу електроенергії "Укренерго": що треба знати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії в 2022 році. Відповідну постанову було схвалено на засіданні комісії, яке відбулось сьогодні, передає УНН.
Деталі
У постанові, яку схвалила НКРЕКП, йдеться про підвищення на 19,8% тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії в 2022 році - до 352,28 грн за МВт-год (без ПДВ).
Крім того, регулятор з наступного року планує підвищити тариф на послуги диспетчерського управління держкомпанії на 58% - з 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-год (без ПДВ).
Варто зауважити, що рішення не остаточне, оскільки постанова ще має пройти громадське обговорення.
Доповнення
Раніше сьогодні з'явилася інформація, що в Україні на складах – на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж критично необхідно: усього є 447,9 тис. тонн вугілля. І що 62 енергоблоки на ТЕС – не працюють взагалі. 25 з них – через відсутність палива. На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків, 4 енергоблоки - на ремонті.
А раніше Росія відмовилася експортувати в Україну вугілля, яке використовують на ТЕС для виробництва електрики.
На тлі такої ситуації Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Можливість для імпорту електрики з РФ та Білорусі з'явилася з 1 листопада, після кількамісячної заборони та судової тяганини.