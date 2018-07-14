У Ніцці вшанували пам'ять жертв терористичного акту 14 липня 2016 року

У зв’язку з тим, що в Франції у суботу відзначається Національне свято День взяття Бастилії, Едуар Філіп на площі Массена обійшов шеренги представників трьох родів військ, потиснув руки ветеранам Другої світової війни, учасникам антинацистського Руху опору. Він провів також у Ніцці зустріч зі представниками сімей загиблих, зі главами двох міських асоціацій жертв масового теракту, скоєного 31-річним громадянином Франції туніського походження, радикальним ісламістом Мохамедом Лауеж-Булель на Англійській набережній.

У ході тривалої церемонії біля тимчасового меморіалу жертвам теракту — великого білого Дерева життя — були зачитані прізвища всіх 86 загиблих у трагічний день 14 липня 2016 року, в тому числі одного українця — Михайла Базелевського, 1994 року нарождення. До меморіалу учасники жалобної акції поклали 86 шматків морської гальки, пофарбованих у кольори французького триколора.

Після хвилини мовчання пролунала траурна музика, французький національний гімн “Марсельєза”, а також гімн Ніцци “Nissa la Bella”. Перед присутніми виступили очевидці подій тих днів, мер Ніцци, видатний французький політик Крістіан Естрозі.

Разом зі французьким прем’єром у Ніццу для участі в церемонії пам’яті прибули міністр юстиції Франції Ніколь Беллюбе, депутати французького парламенту, а також державний міністр Монако (прем’єр-міністр) Серж Телль.

Виступаючи перед присутніми, Філіп підкреслив: “ці 4 хвилини і 17 секунд стали кошмаром, який тепер навічно вписано в історію”, — сказав політик. Він нагадав також, що під час теракту на Англійській набережній “загинули громадяни 52 країн”.

Прем’єр пообіцяв створити спеціальну державну структуру, яка допоможе постраждалим і сім’ям загиблих швидше отримати необхідну допомогу і грошову компенсацію в обхід нинішніх тривалих адміністративних процедур. Також, за його словами, виділений спеціальний суддя, який буде врегульовувати питання щодо компенсації.

Нагадаємо, близько 22:30 14 липня 2016 року вантажний автомобіль Renault Midlum рухаючись зі швидкістю приблизно 60-70 км/ч протаранив натовп людей, що зібрався на Англійській набережній, спостерігаючи за феєрверком зі нагоди Дня взяття Бастилії. Вантажівка проїхала 100 м перед тим як заїхати у натовп та проїхала 2 кілометри у натовпі. Вантажівка рухалася зигзагами для того, щоб зачепити якомога більше людей. Керував автомобілем 31-річний громадянин Франції туніського походження. Поліція почала стріляти в машину, вбивши водія та перервавши атаку.

Згодом, у Ніцці, організували кризовий штаб для швидкої координації між різними рятувальними та медичними підрозділами, щоб якнайшвидше забезпечувати їх усім необхідним.

Внаслідок атаки загинули не менше 84 осіб За словами прес-секретаря МЗС України Мар’яни Беци серед них один українець, ще двох громадян України поранено. Один з постраждалих теракту в Ніцці — український студент Влад Костюк з Вінниччини.

Відповідальність за кривавий теракт узяла на себе терористична організація “Ісламська держава”.