У Ніцці вшанували пам'ять жертв терористичного акту 14 липня 2016 року

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 51172 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 103914 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 99592 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 126570 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103732 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119709 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160245 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190013 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294546 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167284 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
86 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 51333 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49632 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 53429 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 49881 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 75953 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 126568 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164059 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294546 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224725 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30148 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51635 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56454 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54759 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68984 перегляди
Актуальне
У Ніцці вшанували пам'ять жертв терористичного акту 14 липня 2016 року

У Ніцці вшанували пам'ять жертв терористичного акту 14 липня 2016 року

Київ • УНН

 • 18814 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп очолив у суботу в Ніцці (південний схід країни) церемонію пам'яті жертв терористичного акту 14 липня 2016 року. Трансляція меморіальної акції була проведена в Facebook через сторінку політика, передає УНН

У зв’язку з тим, що в Франції у суботу відзначається Національне свято День взяття Бастилії, Едуар Філіп на площі Массена обійшов шеренги представників трьох родів військ, потиснув руки ветеранам Другої світової війни, учасникам антинацистського Руху опору. Він провів також у Ніцці зустріч зі представниками сімей загиблих, зі главами двох міських асоціацій жертв масового теракту, скоєного 31-річним громадянином Франції туніського походження, радикальним ісламістом Мохамедом Лауеж-Булель на Англійській набережній.

У ході тривалої церемонії біля тимчасового меморіалу жертвам теракту — великого білого Дерева життя — були зачитані прізвища всіх 86 загиблих у трагічний день 14 липня 2016 року, в тому числі одного українця — Михайла Базелевського, 1994 року нарождення. До меморіалу учасники жалобної акції поклали 86 шматків морської гальки, пофарбованих у кольори французького триколора.

Після хвилини мовчання пролунала траурна музика, французький національний гімн “Марсельєза”, а також гімн Ніцци “Nissa la Bella”. Перед присутніми виступили очевидці подій тих днів, мер Ніцци, видатний французький політик Крістіан Естрозі.

Разом зі французьким прем’єром у Ніццу для участі в церемонії пам’яті прибули міністр юстиції Франції Ніколь Беллюбе, депутати французького парламенту, а також державний міністр Монако (прем’єр-міністр) Серж Телль.

Виступаючи перед присутніми, Філіп підкреслив: “ці 4 хвилини і 17 секунд стали кошмаром, який тепер навічно вписано в історію”, — сказав політик. Він нагадав також, що під час теракту на Англійській набережній “загинули громадяни 52 країн”.

Прем’єр пообіцяв створити спеціальну державну структуру, яка допоможе постраждалим і сім’ям загиблих швидше отримати необхідну допомогу і грошову компенсацію в обхід нинішніх тривалих адміністративних процедур. Також, за його словами, виділений спеціальний суддя, який буде врегульовувати питання щодо компенсації.

Нагадаємо, близько 22:30 14 липня 2016 року вантажний автомобіль Renault Midlum рухаючись зі швидкістю приблизно 60-70 км/ч протаранив натовп людей, що зібрався на Англійській набережній, спостерігаючи за феєрверком зі нагоди Дня взяття Бастилії. Вантажівка проїхала 100 м перед тим як заїхати у натовп та проїхала 2 кілометри у натовпі. Вантажівка рухалася зигзагами для того, щоб зачепити якомога більше людей. Керував автомобілем 31-річний громадянин Франції туніського походження. Поліція почала стріляти в машину, вбивши водія та перервавши атаку.

Згодом, у Ніцці, організували кризовий штаб для швидкої координації між різними рятувальними та медичними підрозділами, щоб якнайшвидше забезпечувати їх усім необхідним.

Внаслідок атаки загинули не менше 84 осіб За словами прес-секретаря МЗС України Мар’яни Беци серед них один українець, ще двох громадян України поранено. Один з постраждалих теракту в Ніцці — український студент Влад Костюк з Вінниччини.

Відповідальність за кривавий теракт узяла на себе терористична організація “Ісламська держава”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19