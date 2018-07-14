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В Ницце почтили память жертв террористического акта 14 июля 2016

В Ницце почтили память жертв террористического акта 14 июля 2016

Киев  •  УНН

 • 18809 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп возглавил в субботу в Ницце (юго-восток страны) церемонию памяти жертв террористического акта 14 июля 2016. Трансляция мемориальной акции была проведена в Facebook через страницу политика, передает УНН.

В связи с тем, что во Франции в субботу отмечается Национальный праздник День взятия Бастилии, Эдуард Филипп на площади Массена обошел шеренги представителей трех родов войск, пожал руки ветеранам Второй мировой войны, участникам антинацистского Движения сопротивления. Он провел также в Ницце встречу с представителями семей погибших, с главами двух городских ассоциаций жертв массового теракта, совершенного 31-летним гражданином Франции тунисского происхождения, радикальным исламистом Мохаммедом Лауеж-Булель на Английской набережной.

В ходе длительной церемонии у временного мемориала жертвам теракта — большого белого Древа жизни — были зачитаны фамилии всех 86 погибших в трагический день 14 июля 2016, в том числе одного украинца — Михаила Базелевского, 1994 года рождения. К мемориалу участники траурной акции возложили 86 кусков морской гальки, окрашенных в цвета французского триколора.

После минуты молчания прозвучал траурная музыка, французский национальный гимн “Марсельеза”, а также гимн Ниццы “Nissa la Bella”. Перед собравшимися выступили очевидцы событий тех дней, мэр Ниццы, французский политик Кристиан Эстрози.

Вместе с французским премьером в Ниццу для участия в церемонии памяти прибыли министр юстиции Франции Николь Беллюбе, депутаты французского парламента, а также государственный министр Монако (премьер-министр) Серж Телль.

Выступая перед собравшимися, Филипп подчеркнул: “эти 4 минуты и 17 секунд стали кошмаром, который теперь навечно вписан в историю”, — сказал политик. Он напомнил также, что во время теракта на Английской набережной “погибли граждане 52 стран”.

Премьер пообещал создать специальную государственную структуру, которая поможет пострадавшим и семьям погибших быстрее получить необходимую помощь и денежную компенсацию в обход нынешних длительных административных процедур. Также, по его словам, выделен специальный судья, который будет регулировать вопросы компенсации.

Напомним, около 22:30 14 июля 2016 года грузовой автомобиль Renault Midlum, двигаясь со скоростью примерно 60-70 км/ч протаранил толпу людей, собравшуюся на Английской набережной и наблюдая за фейерверком. Грузовик проехал 100 м перед тем как влететь в толпу и проехал 2 километра в толпе. Грузовик двигался зигзагами для того, чтобы зацепить как можно больше людей. Управлял автомобилем 31-летний гражданин Франции тунисского происхождения. Полиция начала стрелять в машину, убив водителя и прервав атаку.

Впоследствии, в Ницце, организовали кризисный штаб для быстрой координации между различными спасательными и медицинскими подразделениями, чтобы как можно быстрее обеспечивать их всем необходимым.

В результате атаки погибли не менее 84 человек По словам пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы среди них один украинец, еще двое граждан Украины получили ранения. Один из пострадавших теракта в Ницце — украинский студент Влад Костюк из Винницкой области.

Ответственность за кровавый теракт взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”.

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