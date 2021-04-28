У Німеччині жінка переплутала секс-іграшку з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Німеччині жінка, яка бігала в лісі, знайшла вибуховий пристрій, що виявився, секс-іграшкою. Про це пише УНН з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Так, повідомляється, що жінка знайшла в лісі пакет із речами, серед яких був предмет, схожий на гранату.
За даними правоохоронців, для “знешкодження небезпечних вибухових речовин” приїхав загін підривників. Але фахівці швидко зуміли дати повну ясність: замість вибухового пристрою в сумці виявили презервативи, лубрикант і гумову іграшку.
Зазначається, що пошук в Інтернеті підтвердив підозру. “Насправді існують секс-іграшки у вигляді ручних гранат. Напевно, хтось просто хотів утилізувати речі, а не викидати їх у смітник”, — заявили в поліції.
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