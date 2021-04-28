В Германии женщина перепутала секс-игрушку с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Германии женщина, которая бегала в лесу, нашла взрывное устройство, что оказалось секс-игрушкой. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung
Детали
Так, сообщается, что женщина нашла в лесу пакет с вещами, среди которых был предмет, похожий на гранату.
По данным правоохранителей, для “обезвреживания опасных взрывчатых веществ” приехал отряд подрывников. Но специалисты быстро сумели дать полную ясность: вместо взрывного устройства в сумке обнаружили презервативы, лубрикант и резиновую игрушку.
Отмечается, что поиск в Интернете подтвердил подозрение. “На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат. Наверное, кто-то просто хотел утилизировать вещи, а не выбрасывать их в мусорник”, - заявили в полиции.
Напомним
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