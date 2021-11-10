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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Німеччині встановлено антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість підтверджених нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині зросла за добу на 39 676, що стало новим максимумом за весь час пандемії. Про це свідчать опубліковані в середу дані Інституту Роберта Коха (підпорядковується МОЗ ФРН), передає УНН.

У Німеччині встановлено антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом за добу

Деталі

Попередній антирекорд було зафіксовано 5 листопада, коли за добу було виявлено 37 120 випадків зараження. З початку епідемії інфекція була виявлена ​​у 4844054 жителів ФРН. Від наслідків захворювання, яке викликається коронавірусом, за добу в країні померло 236 пацієнтів. Загальна кількість смертей за весь час пандемії в Німеччині досягла 96 963.

Семиденний показник поширення коронавірусу у ФРН нині становить 232,1. У вівторок він досягав значення 213,7, у понеділок – 201,1, у неділю – 191,5. Семиденний показник поширення інфекції досі був основним критерієм під час виборів обмежувальних заходів Німеччини. Наразі уважно враховуються й інші фактори, у тому числі заповненість відділень інтенсивної терапії та відсоток щеплених громадян.

Контекст

Минулого тижня в. о. міністра охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан заявив, що Німеччина зіткнулася з четвертою хвилею пандемії, яка, за його словами, є, перш за все, "пандемією нещеплених". Шпан поскаржився на недостатні темпи бустерної вакцинації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у Німеччині: в країні погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян

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