Коронавірус у Німеччині: в країні погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ситуація з COVID-19 у Німеччині вступає у дуже складний період із зростанням кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, повідомив міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан. Лідери німецьких земель попередили, що країні може знадобитися впровадження карантину, якщо влада не вживе невідкладних заходів. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Шпан повідомив, що він домовився з регіональними міністрами охорони здоров'я, що в майбутньому кожному регіону слід запровадити ревакцинацію людей проти COVID-19 через шість місяців після отримання попередньої ін'єкції.
"Це має стати нормою, а не винятком", - сказав Шпан на пресконференції в п'ятницю.
Країні вже довелося перевести деяких пацієнтів із регіонів із перевантаженими лікарнями, додав Шпан, закликаючи громадян Німеччини вакцинуватися та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.
"Той, хто вважає себе молодим і невразливим, повинен поговорити з персоналом інтенсивної терапії", – заявив він.
Доповнення
Станом на четвер у відділеннях інтенсивної терапії Німеччини було 2 503 вільних ліжка, у порівнянні з приблизно 3 100 на початку жовтня, згідно з даними асоціації інтенсивної та невідкладної медицини DIVI.
Німеччина повідомила про 37 120 нових випадків коронавірусу в п’ятницю, що стало найбільшим щоденним зростанням з початку пандемії минулого року.