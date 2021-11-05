Коронавірус у Німеччині: в країні погодили бустерні щеплення COVID-19 для всіх громадян

Деталі

Шпан повідомив, що він домовився з регіональними міністрами охорони здоров'я, що в майбутньому кожному регіону слід запровадити ревакцинацію людей проти COVID-19 через шість місяців після отримання попередньої ін'єкції.

"Це має стати нормою, а не винятком", - сказав Шпан на пресконференції в п'ятницю.

Країні вже довелося перевести деяких пацієнтів із регіонів із перевантаженими лікарнями, додав Шпан, закликаючи громадян Німеччини вакцинуватися та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

"Той, хто вважає себе молодим і невразливим, повинен поговорити з персоналом інтенсивної терапії", – заявив він.

Доповнення

Станом на четвер у відділеннях інтенсивної терапії Німеччини було 2 503 вільних ліжка, у порівнянні з приблизно 3 100 на початку жовтня, згідно з даними асоціації інтенсивної та невідкладної медицини DIVI.

Німеччина повідомила про 37 120 нових випадків коронавірусу в п’ятницю, що стало найбільшим щоденним зростанням з початку пандемії минулого року.