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Коронавирус в Германии: в стране согласовали бустерные прививки COVID-19 для всех граждан

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ситуация с COVID-19 в Германии вступает в очень сложный период с ростом количества пациентов в отделениях интенсивной терапии, сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан. Лидеры немецких земель предупредили, что стране может потребоваться внедрение карантина, если власти не примут неотложные меры. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Коронавирус в Германии: в стране согласовали бустерные прививки COVID-19 для всех граждан

Детали

Шпан сообщил, что он договорился с региональными министрами здравоохранения, что в будущем каждому региону следует ввести ревакцинацию против COVID-19 через шесть месяцев после получения предыдущей инъекции.

"Это должно стать нормой, а не исключением", - сказал Шпан на пресс-конференции в пятницу.

Стране уже пришлось перевести некоторых пациентов из регионов с загруженными больницами, добавил Шпан, призывая граждан Германии вакцинироваться и соблюдать меры социального дистанцирования.

"Тот, кто считает себя молодым и неуязвимым, должен поговорить с персоналом интенсивной терапии", - заявил он.

Дополнение

По состоянию на четверг в отделениях интенсивной терапии в Германии было 2 503 свободных кровати, по сравнению с примерно 3 100 в начале октября, согласно данным ассоциации интенсивной и неотложной медицины DIVI.

Германия сообщила о 37 120 новых случаях коронавируса в пятницу, что стало крупнейшим ежедневным ростом с начала пандемии прошлого года.

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