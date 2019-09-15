У Німеччині успішно випробували двомісне повітряне таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера, заявив Ян Хендрік Бьоленс, технічний директор компанії Volocopter, яка створила аеротаксі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За його словами, це був перший випадок демонстраційного польоту повітряного таксі в центрі великого міста.
Як повідомила DW, апарат перебував у повітрі біля музею Mercedes-Benz близько 4 хвилин, їм керував пілот на землі, пасажирів у кабіні не було.
Виробник розраховує, що в майбутньому волокоптер, який працює завдяки електричним двигунам, зможе літати в автономному режимі.
У заході взяв участь голова правління автоконцерну Daimler Ола Калленіус. Він заявив, що цей проєкт повинен допомогти розв'язати проблему заторів. Концерн також залучений до реалізації проєкту.
Голова компанії Volocopter Флоріан Ройтер розраховує отримати дозвіл на використання цих апаратів як таксі через 2-3 роки.
Нагадаємо, у Німеччині представили літаюче таксі без водія.