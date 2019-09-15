В Германии успешно испытали двухместное воздушное такси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В немецком Штутгарте прошел успешный демонстрационный полет летающего двухместного такси - волокоптера, заявил Ян Хендрик Бьоленс, технический директор компании Volocopter, которая создала аэротакси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По его словам, это был первый случай демонстрационного полета воздушного такси в центре большого города.
Как сообщила DW, аппарат находился в воздухе возле музея Mercedes-Benz около 4 минут, им руководил пилот на земле, пассажиров в кабине не было.
Производитель рассчитывает, что в будущем волокоптер, который работает благодаря электрическим двигателям, сможет летать в автономном режиме.
В мероприятии принял участие председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус. Он заявил, что этот проект должен помочь решить проблему пробок. Концерн также привлечен к реализации проекту.
Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает получить разрешение на использование мобильных телефонов в качестве такси через 2-3 года.
Напомним, в Германии представили летающее такси без водителя.