У Німеччині сталися сутички після вироку студентці у Дрездені

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Зазначається, що сотні людей вийшли на вулиці на знак протесту проти винесеного 31 травня у Дрездені вироку 28-річній студентці Ліні Е., яку суд визнав винною у нападах на ультраправих та участі у злочинній спільноті. Суд призначив студентці покарання у вигляді п'яти років та трьох місяців ув'язнення. Через кілька годин після оголошення вироку вона була звільнена з-під варти, оскільки провела у попередньому ув'язненні два з половиною роки.

Троє інших обвинувачених віком від 28 до 37 років отримали тюремні строки до трьох років та трьох місяців. Вони також були визнані винними у нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень, псуванні майна та крадіжках. Повідомляється, що суд ухвалив, що підсудні нападали на представників неонацистських угруповань та людей, яких вони вважали за неонацистів. Федеральна прокуратура Німеччини вимагала вісім років в'язниці для Ліни Е. та строки до чотирьох років для інших обвинувачених.

Як пише tagesschau, у Лейпцигу демонстранти вигукували антиполіцейські гасла, підривали піротехніку, а поліцейських закидали петардами. За словами речника демонстранти зводили барикади та кидали в чиновників каміння, пляшки та піротехніку. Четверо рятувальників отримали легкі травми, арештів не було, повідомили в поліції.

Згідно з повідомленнями правоохоронців, у місті Бремен на мітинг вийшло близько 300 людей, які напали на служби екстреної допомоги; кидали у поліцейських скляні пляшки та каміння, запалювали піротехніку. За словами речниці поліції, ніхто не постраждав, попередньо заарештовано близько 70 підозрюваних.

Крім цього, керівник оперативного відділу поліції Гамбурга заявив, що за початковою оцінкою на акції протесту у місті було близько 2000 учасників, їх супроводжувала поліція. Троє офіцерів отримали легкі поранення, п'ятьох осіб затримали. У Берліні, за словами речника поліції, у демонстраціях, які оцінюють як "переважно мирні", взяло участь близько 500 осіб.

Нагадаємо

У Сенегалі сталися зіткнення між поліцією і прихильниками лідера сенегальської опозиції Усмана Сонко, унаслідок яких загинуло дев'ять осіб.