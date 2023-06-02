В Германии произошли столкновения после приговора студентке в Дрездене

Детали

Отмечается, что сотни людей вышли на улицы в знак протеста против вынесенного 31 мая в Дрездене приговора 28-летней студентке Лине Э., которую суд признал виновной в нападениях на ультраправых и участии в преступном сообществе. Суд назначил студентке наказание в виде пяти лет и трех месяцев заключения. Через несколько часов после вынесения приговора она была освобождена из-под стражи, поскольку провела в предварительном заключении два с половиной года.

Трое других обвиняемых в возрасте от 28 до 37 лет получили тюремные сроки до трех лет и трех месяцев. Они также были признаны виновными в нанесении опасных телесных повреждений, порче имущества и воровстве. Сообщается, что суд принял, что подсудимые нападали на представителей неонацистских группировок и людей, которых они считали неонацистами. Федеральная прокуратура Германии потребовала восемь лет тюрьмы для Лины Э. и сроки до четырех лет для других обвиняемых.

Как пишет tagesschau, в Лейпциге демонстранты выкрикивали антиполицейские лозунги, взрывали пиротехнику, а полицейских забросали петардами. По словам спикера, демонстранты возводили баррикады и бросали в чиновников камни, бутылки и пиротехнику. Четверо спасателей получили легкие травмы, арестов не было, сообщили в полиции.

Согласно сообщениям правоохранителей, в городе Бремен на митинг вышли около 300 человек, напавших на службы экстренной помощи; бросали в полицейских стеклянные бутылки и камни, зажигали пиротехнику. По словам пресс-секретаря полиции, никто не пострадал, предварительно арестовано около 70 подозреваемых.

Кроме того, руководитель оперативного отдела полиции Гамбурга заявил, что по начальной оценке на акции протеста в городе было около 2000 участников, их сопровождала полиция. Трое офицеров получили легкие ранения, пять человек задержаны. В Берлине, по словам спикера полиции, в демонстрациях, которые оценивают как "преимущественно мирные", приняло участие около 500 человек.

Напомним

В Сенегале произошли столкновения между полицией и сторонниками лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко, в результате которых погибли девять человек.