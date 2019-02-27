У Німеччині розпочався суд над племінником Дмитра Кисельова

Як пише видання, родич російського телеведучого має сан священика. У 1996 році він імовірно переїхав до Німеччини і служив там в православних храмах.

"За версією слідства, Сергій Кисельов планував участь у збройному конфлікті на Донбасі з метою включення частини української території до складу Росії. Участь обвинуваченого в бойових діях на сході України предметом судового розгляду не є. Прокурори вважають Сергія Кисельова винним в підготовці злочину, який загрожував національній безпеці Німеччини, а також порушення закону про контроль над зброєю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло видання Welt, у 2014 році звинувачений, як стверджується, пройшов бойову підготовку в таборі в Санкт-Петербурзі, щоб воювати на боці самопроголошеної "Донецької народної республіки". За даними слідства, тоді у Сергія Кисельова при собі був автомат Калашникова.

Влада ФРН почала розслідування стосовно обвинуваченого в кінці 2017 року. Навесні минулого року Німеччина отримала європейський ордер на його арешт. Сергія Кисельова затримали в Болгарії і депортували до Німеччини. Там його заарештували, пише видання.

Довідка: тележурналіст Дмитро Кисельов очолює російське інформаційне агентство "Росія сьогодні". Включений до списку санкцій Євросоюзу через анексії Криму.

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження стосовно російського журналіста Дмитра Кисельова за статтею "фінансування тероризму".