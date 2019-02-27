В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева

Как пишет издание, родственник российского телеведущего имеет сан священника. В 1996 году он предположительно переехал в Германию и служил там в православных храмах.

"По версии следствия, Сергей Киселев планировал участие в вооруженном конфликте на Донбассе с целью включения части украинской территории в состав России. Участие обвиняемого в боевых действиях на востоке Украины предметом судебного разбирательства не является. Прокуроры считают Сергея Киселева виновным в подготовке преступления, что угрожало национальной безопасности Германии, а также нарушении закона о контроле над оружием", - говорится в сообщении.

Как сообщало издание Welt, в 2014 году обвиняемый, как утверждается, прошел боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики". По данным следствия, тогда у Сергея Киселева при себе был автомат Калашникова.

Власти ФРГ начали расследование в отношении обвиняемого в конце 2017 года. Весной прошлого года Германия получила европейский ордер на его арест. Сергея Киселева задержали в Болгарии и депортировали в Германию. Там его арестовали, пишет издание.

Справка: тележурналист Дмитрий Киселев возглавляет российское информационное агентство "Россия сегодня". Включен в список санкций Евросоюза из-за аннексии Крыма.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство в отношении российского журналиста Дмитрия Киселева по статье "финансирование терроризма".