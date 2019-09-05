У Німеччині привітали запуск Вищого Антикорсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Посольство Німеччини в Україні привітало початок роботи Вищого Антикорупційного суду. Про це йдеться в повідомленні Посольства у Twitter, передає УНН.
“Щиро вітаємо із сьогоднішнім стартом роботи Вищого Антикорупційного суду! Бажаємо Голові суду Танасевич та всім суддям мужності, витримки та того успіху, котрого населення України так довго та наполегливо добивалося”, — йдеться в повідомленні.
Зі слів дипломатів, збереження доброчесності, незалежності та працездатності ВАС має велике значення для юстиції.
“Розподіл гілок влади та незалежність юстиції є основоположними цінностями Європи”, — додали в посольстві.
Як повідомляв УНН, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.
Збереження доброчесності, незалежності та працездатності ВАС має велике значення для юстиції! Розподіл гілок влади та незалежність юстиції є основоположними цінностями Європи. 2/2— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) September 5, 2019