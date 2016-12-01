У Німеччині пришвидшать депортацію тих, кому відмовлено в статусі біженця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністри внутрішніх справ федеральних земель Німеччини на конференції в місті Саарбрюккені домовилися про необхідність пришвидшення процедури депортації тих, кому відмовлено в статусі біженця, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр після конференції, готується відповідне рішення, яке повинні ухвалити канцлер ФРН Анґела Меркель та глави земельних урядів щодо координації зусиль на національному рівні.
Зазначимо, що у ФРН за депортацію відповідають органи федеральних земель. Розбіжності між міністрами виникли щодо необхідності внесення законодавчих змін.
“Я вважаю, що ми, можливо, потребуватимемо внесення змін до законодавства”, — зазначив Т. де Мезьєр.
Очікується, що цього року примусово або добровільно територію Німеччини залишать близько 100 тисяч іноземців, які не можуть претендувати на статус біженця. Із мільйона мігрантів, які прибули до Німеччини в 2015 та 2016 роках, близько 500 тисяч осіб не мають перспективи отримати цей статус.
Як повідомляв УНН, угорський суд сьогодні засудив сирійського біженця на 10 років ув’язнення через те, що він минулого року брав участь у бунті угорського-сербському кордоні.