В Германии ускорят депортации тех, кому отказано в статусе беженца
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министры внутренних дел федеральных земель Германии на конференции в городе Саарбрюккене договорились о необходимости ускорения процедуры депортации тех, кому отказано в статусе беженца, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
Как заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер после конференции, готовится соответствующее решение, которое должны принять канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы земельных правительств по координации усилий на национальном уровне.
Отметим, что в ФРГ за депортацию отвечают органы федеральных земель. Разногласия между министрами возникли относительно необходимости внесения законодательных изменений.
"Я считаю, что мы, возможно, будем требовать внесения изменений в законодательство", - отметил Т. де Мезьер.
Ожидается, что в этом году принудительно или добровольно территорию Германии покинут около 100 000 иностранцев, которые не могут претендовать на статус беженца. Из миллиона мигрантов, прибывших в Германию в 2015 и 2016 годах, около 500 000 человек не имеют перспективы получить этот статус.
Как сообщал УНН, венгерский суд сегодня приговорил сирийского беженца на 10 лет заключения за то, что он в прошлом году участвовал в бунте на венгерско-сербской границе.