У Німеччині пасажирів автобуса взяли у заручники

Деталі

Внаслідок інциденту був заблокований маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках. Заручників, де було двоє водіїв, захопив озброєний пасажир автобуса.

Під час операції були чутні звуки трьох вибухів. Деталі уточнюють.

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У Грузії озброєний чоловік захопив банк.