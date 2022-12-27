У Німеччині оголосили про завершення пандемії коронавірусу

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“Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася”, — заявив вірусолог.

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Крістіан Дростен зазначив, що після цієї зими імунітет населення буде настільки широким і стійким, що влітку вірус навряд чи зможе пройти. Єдиним обмеженням, яке назвав вірусолог, був ще один мутаційний стрибок. Але і цього також більше не очікує.

Вірусолог прокоментував і ситуацію в Китаї, яка наразі є однієї з найгірших.

“Великою помилкою в Китаї було те, що серед населення, особливо серед людей похилого віку, не було поінформованості про вакцинацію. Я вважаю, кампанія з вакцинації в Німеччині та Європі стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією”.

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