У Німеччині оголосили про завершення пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен повідомив про завершення пандемії COVID-19 у Німеччині.
Про це він розповів в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, передає УНН.
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“Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася”, — заявив вірусолог.
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Крістіан Дростен зазначив, що після цієї зими імунітет населення буде настільки широким і стійким, що влітку вірус навряд чи зможе пройти. Єдиним обмеженням, яке назвав вірусолог, був ще один мутаційний стрибок. Але і цього також більше не очікує.
Вірусолог прокоментував і ситуацію в Китаї, яка наразі є однієї з найгірших.
“Великою помилкою в Китаї було те, що серед населення, особливо серед людей похилого віку, не було поінформованості про вакцинацію. Я вважаю, кампанія з вакцинації в Німеччині та Європі стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією”.
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