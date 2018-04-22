У Німеччині неонацисти провели рок-фестиваль "на честь дня народження Гітлера"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Більше тисячі неонацистів зібралися 20-21 квітня, в німецькому містечку Остріц (Саксонія), де праві екстремісти влаштували рок-фестиваль Schild und Schwert (“Щит і меч”), “на честь дня народження Адольфа Гітлера”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Захід під назвою “Меч і щит”, в програмі якого виступи музичних гуртів певної спрямованості, політичні дебати і змагання з бойових мистецтв, тривав два дні. Він пройшов вперше, що пов’язують зі зростанням активності в країні праворадикальних угруповань.
Крім жителів Німеччини, в ньому взяли участь близько 300 осіб з Польщі, Чехії та Австрії. Учасники заходу мали футболки з написом “Хранителі раси”, “Білий — мій улюблений колір” і “Адольф був кращим”.
Як повідомляв УНН, на початку року поліція Швеції розігнала демонстрацію неонацистів.