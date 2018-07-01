У Німеччині автобус з дітьми врізався у "швидку": є травмовані

За попередніми даними, водій автобуса, який віз дітей у літній табір, намагався уникнути зіткнення з автомобілем і виїхав на зустрічну смугу, де врізався у машину швидкої допомоги.

Більшість пасажирів зазнали лише незначних травм, але двоє отримали серйозні травми і були госпіталізовані.



Поліція проводить розслідування.



Як повідомляв УНН, поблизу с. Сальник, на автодорозі Житомир - Могилів-Подільський, зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули, троє людей травмувалися, серед них одна дитина.