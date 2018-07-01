В Германии автобус с детьми врезался в "скорую": есть травмированные

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.



Полиция проводит расследование.



Как сообщал УНН, вблизи с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.