В Германии автобус с детьми врезался в "скорую": есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.
По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.
Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Полиция проводит расследование.
Как сообщал УНН, вблизи с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.