В Германии автобус с детьми врезался в "скорую": есть травмированные

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. К северу от немецкого города Любек в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 42 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез детей в летний лагерь, пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Большинство пассажиров получили лишь незначительные травмы, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит расследование.

Как сообщал УНН, вблизи с. Сальник, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое травмированы, среди них один ребенок.

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