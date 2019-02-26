У Нікополі озброєний чоловік пограбував ломбард

Увечері 25 лютого озброєний пістолетом невідомий чоловік увійшов до приміщення ломбарду. Там він під загрозою застосування зброї відібрав у працівника ломбарду два золотих ланцюжки і зник з місця злочину.



Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).



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Як повідомляв УНН, в Одесі скоєно розбійний напад на АЗС.



Як повідомляв УНН, озброєні зловмисники скоїли розбійний напад на фермера в його будинку. Сталася подія в селі Струмок Одеської області.