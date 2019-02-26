В Никополе вооруженный мужчина ограбил ломбард

Вечером 25 февраля вооруженный пистолетом неизвестный мужчина вошел в помещение ломбарда. Там он под угрозой применения оружия отобрал у сотрудника ломбарда две золотых цепочки и скрылся с места преступления.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире ограбили ювелирную мастерскую



Как сообщал УНН, в Одессе совершено разбойное нападение на АЗС.



Как сообщал УНН, вооруженные злоумышленники совершили разбойное нападение на фермера в его доме. Произошло событие в селе Ручей Одесской области.