В Никополе вооруженный мужчина ограбил ломбард
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мужчина с пистолетом ограбил ломбард в Никополе Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Вечером 25 февраля вооруженный пистолетом неизвестный мужчина вошел в помещение ломбарда. Там он под угрозой применения оружия отобрал у сотрудника ломбарда две золотых цепочки и скрылся с места преступления.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).
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