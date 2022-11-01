"У них все є, у нас нічого": окупант розповів про перевагу ЗСУ

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"Как начала еб*шить артиллерия, и не туды и не сюды. Кто успел… Не все так просто, мам. У них (ВСУ – ред.) все есть: ночники, а у нас ничего, у нас даже жрать не возят", – розповів рашист.

Мати окупанта повідомила, що багато ув'язнених поїхали воювати до України: "Отпустили всю тюрьму наших пацанов. Из Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло".

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Професійні російські військові не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.