"У них все є, у нас нічого": окупант розповів про перевагу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає матері про перевагу Збройних сил України над армією рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.
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"Как начала еб*шить артиллерия, и не туды и не сюды. Кто успел… Не все так просто, мам. У них (ВСУ – ред.) все есть: ночники, а у нас ничего, у нас даже жрать не возят", – розповів рашист.
Мати окупанта повідомила, що багато ув'язнених поїхали воювати до України: "Отпустили всю тюрьму наших пацанов. Из Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло".
Нагадаємо
Професійні російські військові не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.