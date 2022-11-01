"У них все есть, у нас ничего": оккупант рассказал о преимуществе ВСУ

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"Как начала еб*шить артиллерия, и не туда и не сюда. Кто успел… Не все так просто, мам. У них (ВСУ – ред.) все есть: ночники, а у нас ничего, у нас даже жрать не возят", – рассказал рашист.



Мать оккупанта сообщила, что много заключенных поехало воевать в Украину: "Отпустили всю тюрьму наших пацанов. Из Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло".

Напомним

Профессиональные российские военные не выдерживают напора ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов.