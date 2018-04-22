У Нікарагуа в прямому ефірі застрелили журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У місті Блуфілдс, Нікарагуа, застрелили репортера Анхеля Гахона, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Повідомляється, що Гахона саме розповідав через Facebook Live про пошкодження банку на узбережжі Карибського узбережжя, коли в нього влучила куля.
На відео було видно, як він впав на землю і почав стікати кров'ю. Люди навколо почали вигукувати його ім'я і намагалися допомогти.
Хто стріляв - невідомо.
Протести у Нікарагуа почалися 18 квітня у столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду запровадити реформи національної системи соціального захисту в зв’язку з фінансовою кризою.
Як повідомляв УНН, станом на 21 квітня у Нікарагуа під час антиурядових протестів загинули від п'яти до десяти людей.