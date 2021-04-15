У Нідерландах відновився судовий процес у справі про збиття МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сьогодні, 3 листопада, в окружному суді Гааги в Нідерландах відновилися слухання у справі про збиття малазійського Boeing рейсу МН17 у липні 2014 року на Донбасі, передає кореспондент УНН.
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“8 лютого 2021 року суд відклав слухання у справі Гіркіна, Дубінського, Пулатова і Харченко до сьогоднішнього дня, 15 квітня 2021 року”, — сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.
Деталі
Зі слів судді, жодний з обвинувачених так і не з’явився на слухання.
Слухання у кримінальній справі MH17 все ще знаходяться на стадії досудового розгляду.
На минулих засіданнях суд зокрема відповідав на запити сторони захисту обвинуваченого Олега Пулатова.
Очікується, що судовий розгляд по суті розпочнеться 7 червня 2021 року.
Довідково
17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді із міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
Підозрювані — три громадянина Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.
Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.