У Нідерландах парк поїздів перейшов на вітрову електроенергію

Перехід залізничного сполучення на енергію вітру передувало угоду між концерном NS і енергетичною корпорацією Eneco.

Енергії, яку виробляє одна вітроелектростанція на годину, досить для того, щоб поїзд пройшов відстань 200 км, говориться в спільній заяві NS і Eneco.

Тепер компанії прагнуть до того, щоб до 2020 року на третину знизити споживання енергії на кожному пасажирокілометри.

Як повідомляв УНН, озброєна охорона з'явиться у поїздах Франції.