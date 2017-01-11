У Нідерландах парк поїздів перейшов на вітрову електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. З 2017 року всі потяги в Нідерландах переведені на споживання енергії, що виробляється на вітрових станціях. Про це в середу, 11 січня, повідомив нідерландський залізничний концерн NS, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Перехід залізничного сполучення на енергію вітру передувало угоду між концерном NS і енергетичною корпорацією Eneco.
Енергії, яку виробляє одна вітроелектростанція на годину, досить для того, щоб поїзд пройшов відстань 200 км, говориться в спільній заяві NS і Eneco.
Тепер компанії прагнуть до того, щоб до 2020 року на третину знизити споживання енергії на кожному пасажирокілометри.
Як повідомляв УНН, озброєна охорона з'явиться у поїздах Франції.