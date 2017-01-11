В Нидерландах парк поездов перешел на ветровую электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С 2017 года все поезда в Нидерландах переведены на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых станциях. Об этом в среду, 11 января, сообщил нидерландский железнодорожный концерн NS, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Переходу железнодорожного сообщения на энергию ветра предшествовало соглашение между концерном NS и энергетической корпорацией Eneco.
Энергии, производимой одной ветроэлектростанцией в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 200 км, говорится в совместном заявлении NS и Eneco.
Теперь компании стремятся к тому, чтобы до 2020 года на треть снизить потребление энергии на каждом пассажирокилометре.
Как сообщал УНН, вооруженная охрана появится в поездах Франции.