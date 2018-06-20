У НБУ заявили про достатній обсяг резервів для виплати держборгів до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій на нараді з топ-менеджерами найбільших банків України, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Подальша співпраця з МВФ є запорукою довіри інвесторів та впливає на вартість боргового капіталу для України. Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування, але подальші перспективи економічного зростання країни безпосередньо залежатимуть від поступу в проведенні структурних реформ”, — наголосив Смолій.
Нагадаємо, за словами прем’єр міністра України Володимира Гройсмана, Україна в цьому році має витратити 130 млрд грн на обслуговування боргів.
Раніше повідомлялось, що з початку року зовнішні борги України зменшились на 8,3%.