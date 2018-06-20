В НБУ заявили о достаточном объеме резервов для выплаты госдолгов до 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий на совещании с топ-менеджерами крупнейших банков Украины, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины. Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ”, — подчеркнул Смолий.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, Украина в этом году должна потратить 130 млрд грн на обслуживание долгов.
Ранее сообщалось, что с начала года внешние долги Украины уменьшились на 8,3%.