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У НБУ розповіли, монети і банкноти яких номіналів найбільше утилізували цього року

У НБУ розповіли, монети і банкноти яких номіналів найбільше утилізували цього року

Київ • УНН

 • 37878 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 коп. та зношених банкнот номіналом 200 грн. Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.

Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.

Раніше УНН повідомляв, Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.

Українські Національні Новини

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Економіка

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