Національний банк пояснив, чому монети є вигіднішими, ніж банкноти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк України, завершуючи перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, пояснив, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти, пише УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень”, — вказали у Національному банку.
У пресслужбі фінансового регулятора також зазначили, що: “тривалість життя монет є значно вищою за тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу — у середньому один — два роки, відтак банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів”.
Як стало відомо раніше, Національний банк України повідомив, що наразі завершує оновлення банкнотно-монетного ряду гривні та назвав терміни введення у обіг монет номіналом 5 та 10 гривень.