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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 68940 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115280 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146011 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147089 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году

В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году

Киев  •  УНН

 • 37866 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины с января по октябрь этого года больше всего утилизировал изношенных монет номиналом 50 коп. и изношенных банкнот номиналом 200 грн. Об этом сообщили УНН в НБУ в ответ на запрос.

Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизировал 1,106 млн штук монет номиналом 50 коп. Для сравнения: в 2018 году монет номиналом 50 коп. было утилизировано 181 тыс. штук.

Кроме того, с января по октябрь 2019 Нацбанк утилизирует 135,4 млн штук банкнот номиналом 200 грн. Для сравнения: в 2018 году было утилизировано 102 млн штук банкнот номиналом 200 грн.

Ранее УНН сообщал, что Национальный банк Украины, завершая переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, объяснил, почему монеты являются более выгодными для государства, чем банкноты.

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