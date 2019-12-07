В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины с января по октябрь этого года больше всего утилизировал изношенных монет номиналом 50 коп. и изношенных банкнот номиналом 200 грн. Об этом сообщили УНН в НБУ в ответ на запрос.
Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизировал 1,106 млн штук монет номиналом 50 коп. Для сравнения: в 2018 году монет номиналом 50 коп. было утилизировано 181 тыс. штук.
Кроме того, с января по октябрь 2019 Нацбанк утилизирует 135,4 млн штук банкнот номиналом 200 грн. Для сравнения: в 2018 году было утилизировано 102 млн штук банкнот номиналом 200 грн.
Ранее УНН сообщал, что Национальный банк Украины, завершая переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, объяснил, почему монеты являются более выгодными для государства, чем банкноты.