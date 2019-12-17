У НБУ назвали суди щодо ПриватБанку одним з ризиків для фінстабільності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Фінансова стабільність залежить, зокрема, від судів, пов’язаних з ПриватБанком, та подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Про це під час пресбрифінгу Національного банку України, присвяченому презентації звіту про фінансову стабільність, сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
"Наш черговий звіт про фінансову стабільність додає нам впевненості в нашій банківській системі. Ми можемо констатувати, що вона досить стійка до різноманітних ризиків, які можуть загрожувати фінансовій стабільності. Звичайно, фінансова стабільність залежить не лише від стійкості банківської системи, а й від цілої низки інших чинників. Це макрофінансова стабільність, подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом, звичайно, сьогодні, особливо в ці дні, увага прикута до судів, пов’язаних з ПриватБанком, і це теж питання, яке нас не може не турбувати", - сказала Рожкова.
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Вона зазначила, що Національний банк, разом з Міністерством фінансів і урядом, буде робити все, аби зберегти фінансову стабільність і стабільність фінансового сектору.
Нагадаємо, у НБУ запевнили, що банківський сектор у хорошому стані.