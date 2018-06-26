У НБУ назвали невиконану умову в межах співпраці з МВФ

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Серед взятих Україною зобов'язань за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом невиконаним залишилося лише питання щодо цін на газ для населення. При цьому є сподівання, що місія МВФ приїде в Київ до осені, і Україна до кінця року отримає 1,9 млрд дол. від Фонду. Про це заявив голова ради НБУ Богдан Данилишин в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Скажу відверто, зараз ми не стоїмо на порозі дефолту, і Україна має всі можливості, щоб взяти на себе зобов'язання. Чи є ризик від припинення співпраці з МВФ? Звичайно, що зараз також говорять про те, що ми, якщо не одержуємо траншу від МВФ, нас чекають нелегкі часи... І НБУ, і Мінфін сподівається на те, що все ж таки до кінця 2018 року ми одержимо 1,9 млрд дол., які Україна може за програмою співробітництва з МВФ одержати саме цього року", - сказав голова ради НБУ.

Він також оцінив, які шанси, що Україна таки отримає транш від МВФ і які є тому перепони.

"По-перше, ми чекаємо відповідної місії МВФ, яка буде здійснювати моніторинг виконання наших зобов'язань. Думаю, що вони мають приїхати в Україну до осені. Фактично, серед взятих Україною зобов'язань невиконаним залишилося тільки цінове питання щодо цін на газ для населення. Але зараз працюють інтенсивно наші групи експертів з України і експертів з МВФ. Думаю, що в цьому напрямку все ж таки є деякі недопрацювання з боку Кабміну", - зазначив він.

З його слів, відповідно, ще торік була ухвалена постанова №278.

"Можна було створити і прийняти дорожну карту щодо її реалізації, щоб це не так болісно відбивалося на населенні. Тобто, поетапне підвищення і, водночас, формувати відповідні компенсуючі механізми, тобто субсидії відповідним категоріям населення. Але я боюся, щоб ми не призвели так, що буде здійснено все в один момент, і це момент буде також пов'язаний з відомими політичними подіями", - зазначив Данилишин.

"Тому я думаю, що до прийняття відповідних кроків буде зважена позиція з боку уряду України, розуміння ситуації з боку експертів МВФ, і ми прийдемо до вироблення тих позицій, які врешті-решт будуть відповідати інтересам України", - додав голова ради НБУ.

Нагадаємо, у НБУ заявили про достатній обсяг резервів для виплати держборгів до 2020 року.

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