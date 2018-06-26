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В НБУ назвали невыполненное условие в рамках сотрудничества с МВФ

В НБУ назвали невыполненное условие в рамках сотрудничества с МВФ

Киев  •  УНН

 • 13404 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Среди взятых Украиной обязательств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом невыполненным остался только вопрос цен на газ для населения. При этом есть надежда, что миссия МВФ приедет в Киев до осени, и Украина до конца года получит 1,9 млрд долл. от Фонда. Об этом заявил председатель совета НБУ Богдан Данилишин в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Скажу откровенно, сейчас мы не стоим на пороге дефолта, и Украина имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Есть ли риск от прекращения сотрудничества с МВФ? Конечно, сейчас также говорят о том, что мы, если не получаем транша от МВФ, нас ждут нелегкие времена... и НБУ, и Минфин надеется на то, что все же до конца 2018 года мы получим 1,9 млрд долл., которые Украина может по программе сотрудничества с МВФ получить именно в этом году" , - сказал глава совета НБУ.

Он также оценил, каковы шансы, что Украина таки получит транш от МВФ и какие есть этому преграды.

"Во-первых, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически, среди взятых Украиной обязательств невыполненным осталось только ценовой вопрос по ценам на газ для населения. Но сейчас работают интенсивно наши группы экспертов из Украины и экспертов с МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина", - отметил он.

По его словам, соответственно, еще в прошлом году было принято постановление №278.

"Можно создать и принять дорожную карту по ее реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть, поэтапное повышение и одновременно формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели так, что будет осуществлено все в один момент, и это момент будет также связан с известными политическими событиями", - отметил Данилишин.

"Поэтому я думаю, что до принятия соответствующих шагов будет взвешенная позиция со стороны правительства Украины, понимание ситуации со стороны экспертов МВФ, и мы придем к выработке тех позиций, которые в конце концов будут отвечать интересам Украины", - добавил глава совета НБУ.

Напомним, в НБУ заявили о достаточном объеме резервов для выплаты госдолгов до 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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