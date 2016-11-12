У НАЗК поки не знають, як перевіряти задекларовану готівку - Р.Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції поки не мають відповіді на запитання, як перевірятиметься вказана у електронних деклараціях сума готівки. Про це заявив член НАЗК Руслан Рябошапка в оприлюдненому у суботу інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає УНН.
"Величезні суми готівки, що зберігаються, зокрема, і в іноземній валюті, - це ті декларації, які можуть містити певні ризики і за перевірку яких можна було б уже братися", - зазначив Р.Рябошапка.
При цьому він додав, що не може уявити, щоб хтось із членів НАЗК прийшов додому до декларанта й почав перелічувати ці гроші, "бо закон не наділяє нас такими повноваженнями".
"Мені важко змоделювати, як ми можемо прийти й перевірити кеш", - вказав Р.Рябошапка.
Він також повідомив, що проект порядку перевірки декларацій містить декілька алгоритмів роботи. "Якщо йдеться про перевірку достовірності, то насамперед має бути підтверджено те, що зазначено в декларації, або знайдено якісь підтвердження фактів, що чогось у декларації не зазначено. Робота з реєстрами, відкритими базами даних, зокрема й іноземними та платними. Робота з викривачами та ЗМІ", - додав член НАЗК.
При цьому на запитання, чи є наразі у НАЗК відповіді на запитання, як перевірятиметься задекларована сума готівки, Р.Рябошапка заявив: "Ні. Ми поки що не можемо відповісти на це запитання".