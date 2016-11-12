В НАПК пока не знают, как проверять декларируемые наличные - Р.Рябошапка

"Огромные суммы наличных денег, хранящихся в том числе и в иностранной валюте, - это те декларации, которые могут содержать определенные риски и за проверку которых можно было бы уже браться", - отметил Р.Рябошапка.

При этом он добавил, что не может представить, чтобы кто-то из членов НАПК пришел домой к декларанту и начал пересчитывать эти деньги, "потому что закон не наделяет нас такими полномочиями".

"Мне трудно смоделировать, как мы можем прийти и проверить кэш", - отметил Р.Рябошапка.

Он также сообщил, что проект повестки проверки деклараций содержит несколько алгоритмов работы. "Если речь идет о проверке достоверности, то в первую очередь должно быть подтверждено то, что указано в декларации, или найдены какие-то подтверждения фактов, чего в декларации не указано. Работа с реестрами, открытыми базами данных, в том числе иностранными и платными. Работа с обличителями и СМИ", - добавил член НАПК.

При этом на вопрос, есть ли сейчас в НАПК ответ на вопрос, как будет проверяться задекларированная сумма наличных, Р.Рябошапка заявил: "Нет. Мы пока не можем ответить на этот вопрос".