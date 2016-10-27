У НАЗК не зобов'язані перевіряти всі декларації – В.Касько
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Зараз почнеться дійсно серйозна робота у НАЗК, тому що потрібно буде перевіряти декларації. Таке в ефірі "5 каналу" заявив член правління Transparency International Україна Віталій Касько, передає УНН.
"Це перша і найголовніша хвиля декларантів. Це найважливіші декларанти, які займають найвищі посади. І насправді, поки ніхто не знає точної цифри, бо немає вичерпного переліку цих посад, але десь до 60 тис. осіб має подати декларації. Зараз почнеться дійсно серйозна робота у НАЗК, тому що потрібно буде перевіряти декларації і тут ми побачимо в дії цей орган", - зазначив В.Касько.
За його словами, за законом НАЗК не зобов'язане вивчати всі декларації, а може робити це вибірково.
"Є певні категорії осіб, які підлягають обов'язковій, повній перевірці, а що до решти осіб, то я думаю, що перевірка буде здійснюватися, як це здійснюється у цивілізованих західних країнах, за дзвіночком, коли надходить звернення. І вже в ході перевірки цих звернень буде відбуватися вибіркова перевірка декларацій", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак під час позачергового засідання заявила, що за даними НАЗК, про перенесення строків подачі е-декларацій не йдеться.