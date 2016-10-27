В НАПК не обязаны проверять все декларации - В.Касько

"Это первая и самая главная волна декларантов. Это важнейшие декларанты, которые занимают высокие должности. И на самом деле, пока никто не знает точной цифры, потому что нет исчерпывающего перечня этих должностей, но где-то до 60 тыс. человек должны подать декларации. Сейчас начнется действительно серьезная работа в НАПК, потому что нужно будет проверять декларации и здесь мы увидим в действии этот орган", - отметил В.Касько.

По его словам, по закону НАПК не обязательно должно изучать все декларации, а может делать это выборочно.

"Есть определенные категории лиц, подлежащие обязательной, полной проверке, а в отношении остальных лиц, я думаю, что проверка будет осуществляться, как это осуществляется в цивилизованных западных странах, по звонку, когда поступает обращение. И уже в ходе проверки этих обращений будет проходить выборочная проверка деклараций", - добавил он.

Напомним, сегодня, 27 октября, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак во время внеочередного заседания заявила, что по данным НАПК, о переносе сроков подачи е-декларации речь не идет.