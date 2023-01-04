У найближчі місяці росія розпочне серійне виробництво нових систем захисту від дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. росія заявила в середу, що масове виробництво нових систем радіоелектронної боротьби та боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) розпочнеться у найближчі кілька місяців, передає УНН.
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«Протягом 1-2 місяців планується завершити державні випробування та перейти до серійного виробництва принципово нового покоління авіаційних та наземних засобів радіоелектронної боротьби та бойових БПЛА», - про це в Telegram повідомило державне оборонне підприємство Ростех.
У повідомленні також йдеться, що Ростех нарощує темпи та обсяги виробництва озброєння, спеціальної та військової техніки.
«Йдеться про ударні і транспортні вертольоти, нові і модернізовані бойові винищувачі, фронтові бомбардувальники, стратегічні ракетоносці, транспортно-навчально-бойові літаки».
«Ростех також виробляє засоби радіоелектронної боротьби наземного, повітряного та морського базування, засоби державної ідентифікації, засоби вимірювань спеціального призначення та багато іншого», - йдеться в повідомленні.
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