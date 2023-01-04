В ближайшие месяцы россия начнет серийное производство новых систем защиты от дронов

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«В течение 1-2 месяцев планируется завершить государственные испытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств радиоэлектронной борьбы и боевых БПЛА», - об этом в Telegram сообщило государственное оборонное предприятие Ростех.

В сообщении также говорится, что Ростех наращивает темпы и объемы производства вооружения, специальной и военной техники.

«Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и модернизированных боевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортно-учебно-боевых самолетах».

«Ростех также производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственной идентификации, средства измерений специального назначения и многое другое», - говорится в сообщении.

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