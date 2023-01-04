В ближайшие месяцы россия начнет серийное производство новых систем защиты от дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. россия заявила в среду, что массовое производство новых систем радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начнется в ближайшие несколько месяцев, передает УНН.
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«В течение 1-2 месяцев планируется завершить государственные испытания и перейти к серийному производству принципиально нового поколения авиационных и наземных средств радиоэлектронной борьбы и боевых БПЛА», - об этом в Telegram сообщило государственное оборонное предприятие Ростех.
В сообщении также говорится, что Ростех наращивает темпы и объемы производства вооружения, специальной и военной техники.
«Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и модернизированных боевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортно-учебно-боевых самолетах».
«Ростех также производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственной идентификации, средства измерений специального назначения и многое другое», - говорится в сообщении.
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