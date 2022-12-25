Іран визнав "ефективність" своїх безпілотників у війні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Генерал Ірану заявив, що використання росією його безпілотників проти України демонструють "ефективність" безпілотних літальних апаратів Тегерана, пише УНН.
Київ та західні союзники звинуватили росію у використанні безпілотників іранського виробництва для завдання ударів по Україні.
У відповідь західні країни запровадили санкції проти низки іранських фірм та військових генералів, включаючи начальника штабу збройних сил Ірану генерал-майора Мохаммада Багері.
Тегеран неодноразово заперечував постачання зброї "для використання" у війні в Україні, але на початку листопада визнав, що відправив безпілотники росії до початку вторгнення у лютому.
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"Сьогоднішня атмосфера зарозумілості (відсилання до Сполучених Штатів та їх союзників - ред.) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника", - сказав Багері, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.
"Окрім того, що багато з цих тверджень можуть бути помилковими, це, по суті, свідчить про ефективність, значущість та високий ранг Ісламської республіки в галузі безпілотників".
Багері заявив, що Іран продовжить розробку БПЛА.
"Збройні сили країни продовжуватимуть зростати і розвивати свої безпілотники... ми співпрацюватимемо з іншими країнами в галузі безпілотників", - цитує його Tasnim.
"Наші безпілотні системи займають високі позиції у світі щодо точності, довговічності та безперервності роботи та виконання завдань, і вони виконують різні завдання", - додав він.
Додамо
Сполучені Штати та Ізраїль, закляті вороги Ірану, звинувачують Тегеран у відправленні флотів безпілотників своїм ставленикам на Близькому Сході, включаючи ліванський рух "Хізбалла", режим президента Сирії Башара Асада та єменських повстанців-хуситів.
Іран розпочав розробку БПЛА у 1980-х роках під час восьмирічної війни із сусіднім Іраком.