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Іран визнав "ефективність" своїх безпілотників у війні в Україні

Іран визнав "ефективність" своїх безпілотників у війні в Україні

Київ • УНН

 • 660575 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Генерал Ірану заявив, що використання росією його безпілотників проти України демонструють "ефективність" безпілотних літальних апаратів Тегерана, пише УНН.

Київ та західні союзники звинуватили росію у використанні безпілотників іранського виробництва для завдання ударів по Україні.

У відповідь західні країни запровадили санкції проти низки іранських фірм та військових генералів, включаючи начальника штабу збройних сил Ірану генерал-майора Мохаммада Багері.

Тегеран неодноразово заперечував постачання зброї "для використання" у війні в Україні, але на початку листопада визнав, що відправив безпілотники росії до початку вторгнення у лютому.

Цитата

"Сьогоднішня атмосфера зарозумілості (відсилання до Сполучених Штатів та їх союзників - ред.) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника", - сказав Багері, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

"Окрім того, що багато з цих тверджень можуть бути помилковими, це, по суті, свідчить про ефективність, значущість та високий ранг Ісламської республіки в галузі безпілотників".

Багері заявив, що Іран продовжить розробку БПЛА.

"Збройні сили країни продовжуватимуть зростати і розвивати свої безпілотники... ми співпрацюватимемо з іншими країнами в галузі безпілотників", - цитує його Tasnim.

"Наші безпілотні системи займають високі позиції у світі щодо точності, довговічності та безперервності роботи та виконання завдань, і вони виконують різні завдання", - додав він.

Додамо

Сполучені Штати та Ізраїль, закляті вороги Ірану, звинувачують Тегеран у відправленні флотів безпілотників своїм ставленикам на Близькому Сході, включаючи ліванський рух "Хізбалла", режим президента Сирії Башара Асада та єменських повстанців-хуситів.

Іран розпочав розробку БПЛА у 1980-х роках під час восьмирічної війни із сусіднім Іраком.

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