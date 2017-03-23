У найближчі дні слідство встановить, чи був убивця Д.Вороненкова співробітником спецслужб - А.Геращенко

“Та зустріч, на яку він (Вороненков — ред.) йшов, була „злита“ цьому вбивці. Сам кілер, напевно, навіть не міг знати і розуміти або знати, хто такий Вороненков. Я думаю, кілеру було все одно, кого вбивати, він просто виконував замовлення. Залишається лише з’ясувати, чи він просто виконував його за гроші, або він виконував його як агент російських спецслужб. Це, я думаю, справа найближчих днів”, — сказав А.Геращенко.

Відповідаючи на питання, чи встановлена людина, яка на машині марки “Деу” привезла вбивцю Д.Вороненкова до місця вбивства, народний депутат сказав: “Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи для того, щоб затримати другу людину, яка брала участь в організації цього вбивства. Це таємниця слідства. І якщо ми зараз будемо розповідати про це в прямому ефірі, то кілер або накладе на себе руки, або його хтось вб'є”.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили, що вбивця Д.Вороненкова помер в лікарні.